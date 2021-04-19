«Буду детям рассказывать»: Кравцов прокомментировал первый гол в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов прокомментировал свой первый гол в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси», который закончился 5:3 в пользу его команды.

«Это невероятное чувство, когда ты забрасываешь свою первую шайбу в НХЛ. Буду рассказывать своим детям об этом. Я еще не брал телефон в руки, поэтому насчет поздравлений пока не скажу. Не было такого, что я прям был очень зациклен на заброшенной шайбе. Но мне отдали пас, и нужно было бросить. Я бросил — и попал, повезло. Заброшенную шайбу отдам бате, у него там своя коллекция», — цитирует Кравцова NHL.com/ru.

Для Кравцова матч против «Дэвилз» — девятый в регулярном чемпионате. До этого он единожды отметился голевой передачей и забросил одну шайбу, которая была не засчитана из-за офсайда.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» на драфте 2018 года под девятым номером. До того, как дебютировать за команду из Нью-Йорка форвард выступал за челябинский «Трактор», а также играл в сезоне-2019/20 в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Хартфорд Вулф Пэк».

Ранее сообщалось, что Форвард «Рейнджерс» Кравцов забросил первую шайбу в НХЛ.