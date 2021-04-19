Глава Немецкой лиги: Суперлига нанесет непоправимый ущерб европейскому футболу

Глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт прокомментировал создание европейской Суперлиги. Отметим, что немецкие «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд отказались от участия в турнире.

«Немецкая футбольная лига против любой идеи европейской Суперлиги. Экономические интересы нескольких топ-клубов Англии, Италии и Испании не должны выходить на первый план и рушить всю систему европейского футбола. Это безответственное решение, которое нанесет непоправимый ущерб национальным лигам и всему европейскому футболу. Я всецело поддерживаю позицию УЕФА и национальных лиг Англии, Италии и Испании по данному вопросу», — приводит слова Зайферта пресс-служба DFL на странице организации в «Твиттере».

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге, такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

Суперлига создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

«Бавария», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ» отказались участвовать в проекте.

Российская Премьер Лига также выступила против создания Суперлиги.

Наперекор УЕФА: 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.