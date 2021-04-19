13-летнему сыну Рамзана Кадырова присудили спорную победу на турнире по боксу

13-летний Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, одержал спорную победу на турнире по боксу под названием «Время Легенд 6: Специальная операция». Видео боя было опубликовано в Instagram.

Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров. Во втором раунде соперники устроили размен ударами, но в один момент судья разнял молодых бойцов и начал десятисекундный отсчет. При этом Баттиров держался на ногах и был готов продолжать бой, рефери зафиксировал у Аслана нокдаун, а секунданты спортсмена выбросили в ринг белое полотенце.

Баттиров лишь удивленно разводил руками

Бой транслировался на телеканале «Матч! Боец» и комментатор явно не понял не понял происходящего, назвав решение судьи «довольно непонятным».

Ранее сообщалось, что дочь Кадырова назначена главой департамента дошкольного образования Грозного.