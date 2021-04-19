Экс-президент РФС рассказал, какие проблемы ждут российский футбол после создания Суперлиги

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УралРубин
0:1
закончен
АрсеналТамбов
4:0
закончен
СочиЦСКА
2:1
закончен
Спартак МУфа
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
АрсеналФулхэм
1:1
закончен
Манчестер ЮнайтедБёрнли
3:1
закончен
Италия / Серия А
МиланДженоа
2:1
закончен
БолоньяСпеция
4:1
закончен
АталантаЮвентус
1:0
закончен
ЛациоБеневенто
5:3
закончен
ТориноРома
3:1
закончен
НаполиИнтер М
1:1
закончен
Франция / Лига 1
ПСЖСент-Этьен
3:2
закончен
РеймсМетц
0:0
закончен
НимСтрасбург
1:1
закончен
ДижонНицца
2:0
закончен
БрестЛанс
1:1
закончен
БордоМонако
0:3
закончен
НантЛион
1:2
закончен
Украина / Премьер-лига
ИнгулецРух В
0:0
закончен
МариупольОлимпик Д
1:1
закончен
КолосДнепр-1
1:1
закончен
Испания / Примера
Реал СосьедадСевилья
1:2
закончен
ОсасунаЭльче
2:0
закончен
Атлетико МЭйбар
5:0
закончен
АлавесУэска
1:0
закончен
КадисСельта
0:0
закончен
БетисВаленсия
2:2
закончен
ЛевантеВильярреал
1:5
закончен
ХетафеРеал Мадрид
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
Боруссия ДВердер
4:1
закончен
МайнцГерта
перенесен
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
6:3
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
3:5
закончен
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
4:2
закончен
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
2:5
закончен
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
0:1 (ОТ)
закончен
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
3:2 (ОТ)
закончен
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
перенесен
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксИндиана Пэйсерс
129:117
закончен
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
122:112 (ОТ)
закончен
Майами ХитБруклин Нетс
109:107
закончен
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
109:101
закончен
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
110:114
закончен
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
112:106
закончен
Даллас МавериксСакраменто Кингз
107:121
закончен
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
124:105
закончен
Теннис / Монте-Карло. Финал
Стефанос Циципас — Андрей Рублев
2:0 (6:3, 6:3)
закончен
Автоспорт / «Формула-1»
Гран-при Эмилии-Романьи
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедЛиверпуль
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
02:30
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
03:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
04:00
Эдмонтон ОйлерзМонреаль Канадиенс
04:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
02:00
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
02:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
02:30
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
03:00
Майами ХитХьюстон Рокетс
03:00
Милуоки БаксФиникс Санз
03:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
03:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
04:00
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
05:00
Германия / Бундеслига
КёльнРБ Лейпциг
19:30
АрминияШальке-04
21:30
Айнтрахт ФАугсбург
21:30
БаварияБайер
21:30
Италия / Серия А
ВеронаФиорентина
21:45
Англия / Премьер-лига
ЧелсиБрайтон энд Хоув Альбион
22:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
01:30
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
03:30
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
04:00
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
05:00
Единая лига ВТБ
УНИКС Парма
19:00
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
20:00
Олимпия Милан Бавария
21:45
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
02:30
Нью-Орлеан ПеликансБруклин Нетс
02:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
05:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Экс-президент РФС рассказал, какие проблемы ждут российский футбол после создания Суперлиги

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков рассказал о том, какие негативные последствия для российского футбола несет в себе создание европейской Суперлиги.

«Во-первых, Лига чемпионов, которая будет проводиться в этих условиях, потеряет значимость. Россия больше не увидит сильнейших команд. Во-вторых, значительно уменьшатся призовые за участие в Лиге чемпионов. Все спонсорские деньги уйдут в Суперлигу. Все это несет негативные последствия для клубов, с точки зрения как зрелищности, так и финансов. Из российских клубов никто бы не смог там играть», — сказал Колосков в интервью «Чемпионату».

Суперлига создана для того, чтобы объединить 20 лучших клубов Европы. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». В Суперлиге отказались участвовать «ПСЖ», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Российские клубы не приглашены участвовать в Суперлиге.

Ранее сообщалось, что наперекор УЕФА 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.