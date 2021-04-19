Моуринью уволен из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью уволен со своего поста. Клуб официально подтвердил факт отставки главного тренера.

После 32-го тура АПЛ «Тоттенхэм», набравший 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства. Лондонский коллектив отстает на пять баллов от идущего на четвертом месте «Вест Хэм Юнайтед». Эта позиция гарантирует участие клуба в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем сезоне.

О том, что Моуринью уйдет из клуба по окончании сезона, если не попадет в Лигу чемпионов, начали говорить английские СМИ еще в начале марта.

Ранее сообщалось, что футболисты лондонского «Тоттенхэма» недовольны поведением и высказываниями главного тренера команды. Игроки «шпор» возмущены тем, что специалист после поражений обвиняет в этом только их, а также неоднократно указывает на то, что они недостаточно хороши для того, чтобы бороться за попадание в четверку сильнейших.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Челси» может возглавить «Тоттенхэм».