Умер первый чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов

19 апреля, в возрасте 97 лет умер знаменитый советский хоккеист Виктор Шувалов. Предполагается, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Виктор Шувалов — олимпийский чемпион (1956), двукратный чемпион мира (1954, 1956) и трехкратный чемпион Европы (1954, 1955, 1956). На Олимпиаде он принял участие в семи матчах, забросив пять шайб. На чемпионатах мира Шувалов отыграл в 15 встречах, в которых отличился 13 раз. На его счету 150 матчей в чемпионатах СССР и 222 заброшенные шайбы. Шувалов — многократный чемпион СССР (1951-1953, 1955 и 1956).

Свою игровую карьеру он провёл в «Дзержинце», ВВС МВО, ЦСКА и СКВО.

В 1950 Шувалов вместе с командой ВВС МВО должен был лететь в Челябинск на очередной матч первенства страны. Но за день до этого в раздевалку команды зашел Василий Сталин и приказал не брать игрока в Челябинск, поскольку считал, что болельщики «Дзержинца» вряд ли спокойно отнесутся к появлению своего земляка в форме ВВС. На следующий день команда улетела на Урал и почти вся погибла в небе над Свердловском.

Ранее сообщалось, что умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили.