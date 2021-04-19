13-летнего сына Рамзана Кадырова раскритиковали в Instagram после спорной победы

13-летнего Адама Кадырова, сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, раскритиковали в соцсетях после спорной победы на турнире по боксу под названием «Время Легенд 6: Специальная операция».
Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров. Во втором раунде соперники устроили очень активный размен ударами, но в один момент судья разнял боксеров и начал десятисекундный отсчет. При этом Баттиров уверенно держался на ногах и был готов продолжать бой, но рефери зафиксировал у Аслана нокдаун, а секунданты спортсмена выбросили в ринг белое полотенце.
Баттиров лишь удивленно разводил руками, а Кадырову-младшему вручили чемпионский пояс.
Подписчики под одним из постов Кадырова-младшего в Instagram писали такие сообщения:
«Хорошо подрался с Баттировым в подстановке, самому не стыдно?»
«Ну и кто ты после боя с Батировым?»
«Спасибо за мощный бой, ты держался до последнего, но в итоге обосрался! Скажи спасибо своему отцу!»
«Самая позорная победа, лучше проиграть, чем такую победу иметь».
Ранее сообщалось, что 13-летнему сыну Рамзана Кадырова присудили спорную победу на турнире по боксу.
Вот так, в абсолютно "честном" бою сын Рамзана Кадырова победил техническим нокаутом. Выкинули полотенце.— Почти СовФед (@fedsovetov) April 18, 2021
Ну и зачем он с ним выходил? Только спортивную карьеру пацану портят. Стыд и позор. pic.twitter.com/p7K2iX7Ehs