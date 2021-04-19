13-летнего сына Рамзана Кадырова раскритиковали в Instagram после спорной победы

13-летнего Адама Кадырова, сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, раскритиковали в соцсетях после спорной победы на турнире по боксу под названием «Время Легенд 6: Специальная операция».

Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров. Во втором раунде соперники устроили очень активный размен ударами, но в один момент судья разнял боксеров и начал десятисекундный отсчет. При этом Баттиров уверенно держался на ногах и был готов продолжать бой, но рефери зафиксировал у Аслана нокдаун, а секунданты спортсмена выбросили в ринг белое полотенце.

Баттиров лишь удивленно разводил руками, а Кадырову-младшему вручили чемпионский пояс.

Подписчики под одним из постов Кадырова-младшего в Instagram писали такие сообщения:

«Хорошо подрался с Баттировым в подстановке, самому не стыдно?»

«Ну и кто ты после боя с Батировым?»

«Спасибо за мощный бой, ты держался до последнего, но в итоге обосрался! Скажи спасибо своему отцу!»

«Самая позорная победа, лучше проиграть, чем такую победу иметь».

Ранее сообщалось, что 13-летнему сыну Рамзана Кадырова присудили спорную победу на турнире по боксу.