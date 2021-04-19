Губерниев: богатые буратины решили наплевать на всех

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на создание европейской Суперлиги, в которой будут играть ведущие клубы континента. Российские команды участвовать в этом турнире не приглашены.

«Этот закрытый клуб сам решил, кто может участвовать, а кто нет. Ведь если есть «Ювентус», «Милан» и «Интер», почему нет «Ромы»? Зовут «Баварию», а «Боруссия» не заслужила? А «Аякс», академия которого питает всю Европу, рылом не вышел? Считаю, что это наплевательская история по отношению ко всем. И я даже не про Россию говорю, а в целом: богатые буратины решили наплевать на всех и играть друг с другом. Это, конечно, их право, но я надеюсь, что у них ничего не получится», — сказал Губерниев в интервью Sport24.

Суперлига создана для того, чтобы объединить 20 лучших клубов Европы. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». В Суперлиге отказались участвовать «ПСЖ», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что наперекор УЕФА 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.