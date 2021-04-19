Комментатор Твалтвадзе рассказал, смогут ли в России увидеть матчи Суперлиги

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе высказался на тему того, смогут ли российские зрители увидеть матчи Суперлиги на фоне новостей о том, что Российская премьер-лига поддержала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и выступила против создания нового закрытого турнира.

«На сегодняшний день трудно сказать что-то конкретное по этой ситуации. Конечно, каналам это наверняка будет интересно, хотя «Матч ТВ» сейчас, кажется, больше заинтересован в показе фильмов с Ван Даммом и прочей фигни. Есть и другие российские телевизионные каналы. Интерес будет, но все зависит от цены на права», — сказал Твалтвадзе в интервью «Газете.Ru».

Суперлига создана для того, чтобы объединить 20 лучших клубов Европы. В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». В Суперлиге отказались участвовать «ПСЖ», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что наперекор УЕФА 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.