Глава судейского комитета: пока я работаю, Вилков не будет обслуживать матчи

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц подтвердил пожизненное отстранение от работы арбитра Михаила Вилкова.

«Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранен от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это мое решение. Формулировка? Утрата доверия», — сказал Хачатурянц «Чемпионату».

Вилков был отстранен от работы в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Вилков имеет региональную категорию. Являлся арбитром Международной федерацией футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее сообщалось, что Арбитр Вилков может завершить карьеру после матча «Локомотив» — «Ростов».