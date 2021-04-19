УЕФА не допустит футболистов клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что игроки клубов Суперлиги не будут допущены к участию в чемпионатах мира и Европы.

«Игроки, которые будут участвовать в Суперлиге, не будут играть на чемпионатах мира и Европы. Они не смогут представлять сборные», — заявил Чеферин в эфире телеканала Sky Sport Italia.

19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о позиции организации в отношении созданной топ-клубами Суперлиги. Команды из России участвовать в Суперлиге не приглашены. Кроме того, ранее жестко высказалась против этой инициативы топ-клубов Российская премьер лига.