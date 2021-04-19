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Спортивные новости

УЕФА одобрил увеличение числа участников Лиги чемпионов до 36 команд

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Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджо Маркетти заявил, что исполком организации одобрил изменение формата Лиги чемпионов.

«Исполнительный комитет УЕФА утвердил формат будущего турнира Лиги чемпионов, клубы будут играть в мини-чемпионате вместо группового этапа», — заявил Маркетти на брифинге.

Согласно новому формату число участников турнира будет увеличено с 32 до 36 команд с 2024 года. При этом клубы не будут распределены по группам. Соревнование будет проходить по швейцарской системе, а каждая команда сыграет минимум по десять матчей с различными соперниками (по пять дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица. Первые восемь клубов выйдут в 1/8 финала напрямую. Участники, занявшие места с девятого по 24-е, разыграют оставшиеся восемь мест.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал создание Суперлиги. Функционер обвинил будущих участников турнира в жадности.

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