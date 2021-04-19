Глава УЕФА о Суперлиге: не знал, что змеи так близко

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал руководителей клубов, которые намерены выступить в Суперлиге.

По словам функционера, вице-президент »Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд 15 апреля поддержал реформы Лиги чемпионов.

«Единственное, о чем он хочет поговорить, это финансовый фэйр-плей, хотя, очевидно, он уже подписал что-то еще», — приводит слова Чеферина журналист Times Мартин Циглер в Twitter.

Глава УЕФА признался, что его разочаровало поведение президента туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли.

«Никогда не видел человека, который солгал бы столько раз так уверенно. Это невероятно. Мы не знали, что змеи так близко, но теперь знаем», — добавил Чеферин.

19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире нем планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее глава УЕФА обвинил создателей Суперлиги в жадности.