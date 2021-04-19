Профсоюз футболистов будет защищать игроков Суперлиги

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) намерена защитить игроков клубов Суперлиги, если им будут угрожать запретами на участие в международных турнирах.

В организации заявили, что футболистов используют в качестве рычага давления на переговоры по созданию нового турнира.

«Это неприемлемо для FIFPro, для наших 64 национальных ассоциаций игроков и 60 тысяч футболистов, которых мы представляем. Мы будем решительно выступать против мер любой из сторон, которые будут препятствовать правам игроков, таких как исключение из их национальных сборных», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте FIFPro.

19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире нем планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что игроки клубов Суперлиги не будут допущены к участию в чемпионатах мира и Европы.