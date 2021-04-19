Италия поддержала сохранение национальных футбольных чемпионатов

Председатель Совета министров Италии Марио Драги заявил, что правительство страны поддерживает действия европейских футбольных властей по сохранению национальных первенств.

«Правительство внимательно следит за обсуждением проекта футбольной Суперлиги и решительно поддерживает позицию итальянских и европейских футбольных властей по сохранению национальных соревнований, ценностей меритократии и социальной функции спорта», — приводит слова Драги официальный сайт ведомства.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить клубы Суперлиги из нынешнего розыгрыша еврокубков.