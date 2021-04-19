Черчесов выступил против создания Суперлиги

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении европейских клубов создать Суперлигу.

Специалист заявил, что подобные соревнования привлекательных только для клубов-участников.

«Но возникает слишком много вопросов, решить которые очень непросто, если учитывать интересы всех сторон. В мировом футболе сложилась четкая система управления: ФИФА, УЕФА, национальные федерации, футбольные клубы. Создание так называемой Суперлиги эту систему может разрушить», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Главный тренер отметил, что решение коснется сборных, так как футболисты клубов Суперлиги будут отстранены от участия в чемпионатах мира и Европы.

«Мировую футбольную семью всегда отличало единство и консолидация, и сейчас очень важно сохранить эти принципы. Если же будут предлагаться какие-то изменения в системе проведения соревнований, то вносить их следует исключительно в рамках существующей модели управления под контролем ФИФА и УЕФА. В противном случае в футбольном сообществе произойдет раскол, от которого не выиграет никто», — добавил Черчесов.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что Италия поддержала сохранение национальных футбольных чемпионатов.