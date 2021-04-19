Уткин отреагировал на решении топ-клубов Европы создать Суперлигу

Блогер Василий Уткин высказался о решении топ-клубов Европы создать Суперлигу.

«Простая история, на самом-то деле. Откуда взяться новым деньгам? Новым рынкам... Ничего этого нет. Сейчас Суперлига — это проект про то, чтобы поделить на 20 клубов тот пирог, который раньше делили, к примеру, на 50. Ничего больше. Отсюда и отношение», — написал Уткин в Telegram.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что клубы-участники Суперлиги могут быть отстранены от участия в еврокубках в нынешнем сезоне.