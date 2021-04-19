Панарин признан второй звездой недели в НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

Российский игрок принял участие в четырех матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего на счету нападающего 16 голов и 36 передач в 34 встречах.

Первой звездой недели признан вратарь «Баффало Сейбрз» Дастин Токарски. В среднем за игру он отразил 93,4% бросков при коэффициенте надежности 2,27. В нынешнем сезоне голкипер помог своей команде одержать две победы в семи матчах.

Также в тройку лучших игроков вошел форвард «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун, набравший 8 (3+5) баллов в четырех встречах. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он забросил 15 шайб и отдал 35 передач.

Ранее сообщалось, что Панарин вышел на 20-е место по числу голевых передач в НХЛ среди россиян. Всего на его счету 303 результативных паса. По данному показателю он опередил Валерия Каменского, отдавшего 301 передачу.