Шлеменко высказался о деле против Моргенштерна

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался о возбуждении дела на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков.

«Давно пора завести уголовное дело. Не понимаю, почему правоохранительные органы так тянули с этим вопросом. Раньше же запрещали концерты разных исполнителей. За пропаганду наркотиков следует наказывать очень серьезно. Мы же не хотим, чтобы наше молодое поколение принимало запрещенные вещества. Если его накажут, то неповадно будет и другим!» — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве завело административное дело на рэпера 17 апреля после обращения в полицию бывшего депутата Госдумы, бронзового призера Олимпийских игр 2004 года в Афинах Дмитрия Носова. Моргенштерну грозит штраф до миллиона рублей по ч.1 статьи 6.13 КоАП за клипы «Розовое вино-2» и Family.

Прежде Шлеменко неоднократно негативно высказывался в адрес творчества исполнителя.

Ранее депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина вступилась за рэп-исполнителя Моргенштерна.