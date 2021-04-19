ЦСКА рассказал о травмах Фернандеса и Карпова

Московский ЦСКА рассказал о травмах защитников Марио Фернандеса и Вадима Карпова.

Как сообщается в Twitter команды, игроки получили мышечные травмы бедра. Сроки их восстановления станут известны позднее.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Фернандес принял участие в 21 матче, в которых отдал одну результативную передачу. Он получил повреждение накануне игры 26-го тура первенства страны против «Сочи» (1:2).

Карпов провел десять встреч и не отметился результативными действиями. В матче с «Сочи» он травмировался в первом тайме.

После 26 туров чемпионата России ЦСКА, набравший 46 очков, располагается на пятом месте в турнирной таблице. В следующем матче армейцы на выезде встретятся с московским «Спартаком».

Ранее главный тренер ЦСКА Ивица Олич заявил, что команде предстоит еще большой объем работы.