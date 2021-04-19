Акции «Ман Юнайтед» и «Ювентуса» подорожали на фоне новостей о Суперлиге

Акции «Манчестер Юнайтед» и туринского «Ювентуса» подорожали на фоне информации и создании Европейской Суперлиги, сообщает Evening Standard.

По информации издания, акции английского клуба выросли на 11%, итальянского — на 18%.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее глава Футбольной ассоциации Англии (FA) принц Уильям высказался о создании Суперлиги.