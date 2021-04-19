«Бавария», «Боруссия» и «ПСЖ» еще могут присоединиться к Суперлиге

Мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен» еще могут присоединиться к Суперлиге, сообщает Der Spiegel.

По информации издания, у немецких клубов есть 30 дней на принятие решения. Французская команда должна дать ответ в течение 14 дней. Приглашения в Суперлигу будут направлены клубам в ближайшее время.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее сообщалось, что «Бавария», «Боруссия» и «Порту» могут вернуться в Лигу чемпионов.