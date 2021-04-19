«Аякс» разочарован решением создать Суперлигу

Нидерландский «Акяс» крайне разочарован решением топ-клубов из Европы создать европейскую Суперлигу, передает официальный сайт клуба из Амстердама.

С таким заявлением выступил генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар. Он подчеркнул, что в клубе ошеломлены и разочарованы таким решением, а также поддерживают изменения в структуре еврокубков, которые 19 апреля предложил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы очень разочарованы неожиданным поворотом, на который решились некоторые приятели-руководители иностранных топ-клубов и который на достаточно неопределенный срок угрожает горизонту европейского футбола», — заявил он.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что акции «Манчестер Юнайтед» и туринского «Ювентуса» подорожали на фоне информации и создании Европейской Суперлиги, сообщает Evening Standard. По информации издания, акции английского клуба выросли на 11%, итальянского — на 18%.