«Спартак» еще не выплатил полную сумму компенсации Газизову

Стали известны новые подробности о разногласиях московского «Спартака» с бывшим генеральным генеральным директором Шамилем Газизовым, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, столичный клуб еще не полностью выплатил компенсацию за разрыв контракта, который был подписан владельцем клуба Леонидом Федуном. Сообщается, что Газизов получил только часть суммы в 100 млн. Должны также еще быть совершены еще три выплаты в сумме на 300 миллионов рублей. Однако столичный клуб задерживает выплату денежных средств их и пытается минимизировать сумму компенсации.

Газизов пополнил состав руководства красно-белых летом 2020 года, однако проработал в структуре клуба всего несколько месяцев и покинул его 8 декабря 2020 года. Специалист вернулся в «Уфу», где работал до перехода в «Спартак».

Ранее сообщалось, что глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Кирилл Левников отстранен как минимум на два матча чемпионата страны за нарушение регламента.