«Реал» планирует усилить атакующую линию Мбаппе и Холандом

Мадридский «Реал» планирует серьезно усилить атакующую линию в ближайшие годы, сообщает AS.

По информации источника, испанская команда в летнее трансферное окно 2021 года планирует подписать французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а через год заключить контракт с норвежским форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. Это связано с тем, что в соглашении игрока с немецкой командой будет действовать с 2022 года сумма отступных в размере €75 млн.

Для «Реала» важно, чтобы «Боруссия» попала в Лигу чемпионов из-за того, что Холанд твердо намерен сменить команду, если немцы не будут участвовать в следующем розыгрыше еврокубка. Если попадания команды в Лигу чемпионов не произойдет, то «Реалу» придется выбирать между Мбаппе и Холандом.

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