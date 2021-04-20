Арбитр Федотов высказался о давлении «Спартака» на судейство

Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о проблемах с судейством в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

19 апреля стало известно, что судья Михаил Вилков пожизненно дисквалифицирован после матча 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Ростовом», завершившимся со счетом 4:1 в пользу «железнодорожников». На две игры отстранен арбитр Кирилл Левников, который работал на матче 25-го тура национального первенства между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0).

«Судьи уже стали бояться за своё место, в том числе и Левников. История с Вилковым подействовала. Пока Левникова отстранили на две игры, но уже понятно: давление «Спартака» на судей приносит плоды, они боятся», — заявил Федотов.

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности о разногласиях московского «Спартака» с бывшим генеральным генеральным директором Шамилем Газизовым. По информации источника, столичный клуб еще не полностью выплатил компенсацию за разрыв контракта, который был подписан владельцем клуба Леонидом Федуном.