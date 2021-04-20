Создание Суперлиги назвали жадным и бессердечным шагом

Бывший полузащитник «Реала», «Барселоны» и «Интера» Луиш Фигу раскритиковал создание европейской Суперлиги.

Он заявил, что турнир создан для «того, чтобы служить корыстолюбивым хозяевам, которые давно перестали заботиться о своих болельщиках».

«Эта так называемая «Суперлига» – это все что угодно, но только не «супер». Этот жадный и бессердечный шаг станет катастрофой для низших лиг, для женского футбола и более широкого футбольного сообщества», — написал Фигу в своем Twitter.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что нидерландский «Акяс» крайне разочарован решением топ-клубов из Европы создать европейскую Суперлигу. С таким заявлением выступил генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар. Он подчеркнул, что в клубе ошеломлены и разочарованы таким решением, а также поддерживают изменения в структуре еврокубков, которые 19 апреля предложил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).