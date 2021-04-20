В «Уфе» считают стремление создать Суперлиги вполне объяснимым

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал решение европейских топ-клубов создать Суперлигу, передает ГорОбзор.Ру.

Он заявил, что такое стремление вполне объяснимо, потому что современная тенденция футбола направлена по большей части на зарабатывание денег, а не саму игру.

«Стремление сильных играть друг с другом и зарабатывать больше вполне объяснимо. Это нормально в условиях капитализма, в том числе и футбольного. Другое дело, что общество когда-нибудь будет развиваться в ту сторону, где люди будут выяснять отношения в спорте не с помощью денежных мешков», — заявил Мурзагулов.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Нидерландский «Акяс» крайне разочарован решением топ-клубов из Европы создать европейскую Суперлигу. С таким заявлением выступил генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар. Он подчеркнул, что в клубе ошеломлены и разочарованы таким решением, а также поддерживают изменения в структуре еврокубков, которые 19 апреля предложил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).