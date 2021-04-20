Перес уверен, что клубы Суперлиги не будут исключены из турниров УЕФА

Президент мадридского «Реала» и глава европейской Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал вероятность того, что команды-основатели нового турнира будут исключены из соревнований, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Европейская организация уже выступила с соответствующим заявлением, в котором пригрозила исключением клубов Суперлиги из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«В УЕФА сбиты с толку и путают монополию с собственностью. Уверен, клубы не исключат из нынешней Лиги чемпионов или национальных лиг», — цитирует Переса в Twitter журналист Танкреди Палмери.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Реала», «Барселоны» и «Интера» Луиш Фигу раскритиковал создание европейской Суперлиги. Он заявил, что турнир создан для «того, чтобы служить корыстолюбивым хозяевам, которые давно перестали заботиться о своих болельщиках».