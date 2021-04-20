Клубам не из Суперлиги обещают €400 млн солидарных выплат

Обнародованы некоторые подробности финансовой деятельности новой европейской Суперлиги, сообщает Financial Times.

В частности сообщается, что клубам, которые не принимают участия в турнире, пообещали €400 млн в год, в то время как от Лиги чемпионов они получают €140 млн.

Финансовые средства, которые необходимы для запуска турнира, выдаст JPMorgan Chase. Он обязался выделить €3,25 млрд на организацию. Также банк выдаст кредит командам, которые будут участвовать в Суперлиге, что станет авансом за будущие доходы клубов.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» и глава европейской Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал вероятность того, что команды-основатели нового турнира будут исключены из соревнований, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).