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Спортивные новости

Шайба Свечникова не помогла «Каролине» обыграть «Тампу»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды выявить победителя не смогли, а в овертайме сильнее оказалась «Тампа». Итоговый счет встречи — 3:2 в пользу «Лайтнинг», победную шайбу забросил Янни Гурд.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отличиться в этом поединке и набрать одно очко. Он забросил вторую шайбу «Харрикейнз» с передачи Даги Хэмилтона.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков по своим воротам из 27, российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев полезными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».

НХЛ, Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — »Каролина Харрикейнз» — 3:2 (ОТ)
1:0 — Киллорн (Джонсон, Чирелли), 14:52;
2:0 — Пойнт (Палат, Хедман), 22:08;
2:1 — Свечников (Хэмилтон), 30:03;
2:2 — Шей, 41:08;
3:2 — Гурд (Киллорн), 62:50.

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