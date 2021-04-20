Буллит Гурьянова принес «Далласу» победу над «Детройтом»

«Даллас Старз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды не смогли определить победителя, в овертайме шайб заброшено не было, а исход матча был решен в серии буллитов — 3:2 в пользу «Далласа». Автором победного броска стал российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов.

Российский форвард «Детройта» Евгений Свечников смог отличиться в этом поединке и набрать одно очко. Вместе с Алексом Бьегой он вступил в роли ассистента для Люка Гленденинга, который забросил первую шайбу команды.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Старз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:2 (Б)

1:0 — Хинц (Хейсканен, Клингберг), 15:50;

1:1 — Гленденинг (Свечников, Бьега), 27:45;

2:1 — Робертсон (Хинц, Хейсканен), 31:06;

2:2 — Гленденинг (Бьега, Хельм), 36:55;

3:2 — Гурьянов, 65:00.