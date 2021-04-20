Форвард «Лидса» недоволен шумом вокруг Суперлиги

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд критично высказался о шумихе вокруг создания европейской Суперлиги, передает «Би-би-си».

Свое мнение футболист высказал после матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), где «Лидс» сыграл вничью с одним из основателей Суперлиги — «Ливерпулем».

«Мы видим то же самое, что и все. То, о чем они говорят, – это удивительно. Я не могу понять. Поднявшийся шум поражает. Жаль, что так не работает с другими вещами. Например, с расизмом», — заявил нападающий.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» и глава европейской Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал вероятность того, что команды-основатели нового турнира будут исключены из соревнований, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).