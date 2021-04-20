Капитан «Спартака» Джикия обратился к фанатам после разгрома от «Уфы»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам команды после разгромного поражения от «Уфы» в матче 26-го тура чемпионата России.

«Для нас важна каждая игра. Все мы живые люди и переживаем, как и наши поклонники, любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех. Но мы идем дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон!» — написал Джикия в Instagram.

Также капитан столичного клуба поблагодарил поклонников за веру в команду.

Встреча между «Спартаком» и «Уфой», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 47 очков, занимают третье место в турнирной таблице первенства. Команда отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на восемь баллов.

В следующем матче «Спартак» примет московский ЦСКА. Встреча пройдет 25 апреля на «Открытие арене». Начало — в 16.30 мск.

Ранее бывший полузащитник Андрей Тихонов жестко отреагировал на разгромное поражение столичного «Спартака» от «Уфы».