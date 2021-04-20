Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко выпал из рейтинга тяжеловесов Bellator, сообщается на официальном сайте промоушена.

В предыдущей версии рейтинга россиянин располагался на пятой позиции, однако теперь его нет в первой десятке. Чемпионом Bellator в тяжелом весе является представитель США Райан Бейдер. Первое место занимает американец Тимоти Джонсон, вторым идет француз Чик Конго, на третьей строчке располагается Валентин Молдавский.

В рейтинге промоушена вне зависимости от весовой категории лидирует бразилец Патрисиу Фрейри. Второе место занимает россиянин Вадим Немков. На третьей позиции располагается нидерландец Гегард Мусаси.

В профессиональной карьере 44-летний Емельяненко провел 45 боев, в которых одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Последний поединок он провел 29 декабря 2019 года на турнире Bellator X Rizin, где одержал уверенную победу над американцем Куинтоном Джексоном.

Ранее Емельяненко хочет провести осенью бой в Москве.