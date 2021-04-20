Косторная рассказала о причинах ухода из группы Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о своем уходе из группы тренера Этери Тутберидзе в июле 2020 года.

«Собственно говоря, кроме своих «я хочу», наверное, проблем особо не было. То, что было — то было. После возвращения тренеры сказали мне: «Ну все, идем работать дальше», — сказала Косторная в интервью Первому каналу.

Летом 2020 года спортсменка объявила о переходе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Фигуристка завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

В прошедшем сезоне Косторная стала второй на Гран-при в Москве, а также взяла серебро на этапе Кубка России.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала об уходе Косторной из академии Плющенко. По словам супруги экс-спортсмена, Косторная приходила не лично к Плющенко, а к тренеру Сергею Розанову.