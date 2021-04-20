Глава УЕФА обратился к вступившим в Суперлигу английским клубам

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин обратился к английским клубам, которые согласились выступать в Суперлиге.

«Я хотел бы обратиться к владельцам некоторых английских клубов. Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые скажут, что это жадность, другие — что это презрение, высокомерие по отношению к футбольной культуре», — заявил Чеферин во время конгресса УЕФА.

Функционер добавил, что все допускают ошибки, однако у команд есть время ее исправить.

«Английские болельщики заслуживают того, чтобы вы исправили свою ошибку», — сказал Чеферин.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против создания Европейской Суперлиги.