«Краснодар», «Рубин» и «Ахмат» поддержали главу судейского комитета РФС

«Краснодар», казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» поддержали главу судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца.

«Считаем, что последовательная линия поведения судейского комитета на дистанции приведет к росту квалификации российских судей», — говорится в заявлении «быков», опубликованном на официальном сайте.

«Очевидно, что в российском судействе накопились проблемы, которые можно решать только жесткими мерами. Мы уверены, что действия Ашота Рафаиловича полностью продуманы и будут способствовать наведению порядка», — говорится в сообщении пресс-службы команды из столицы Татарстана.

«Футбольный клуб «Ахмат» выражает поддержку председателю судейского комитета РФС Хачатурянцу Ашоту Рафаиловичу в искренних намерениях добиться прогресса в вопросе наведения порядка в судействе в нашем футболе», — говорится в заявлении чеченского клуба.

19 апреля Хачатурянц заявил, что футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы. Позднее рефери заявил, что рассчитывает поговорить с главой судейского комитета РФС «по-мужски».

41-летний Вилков дебютировал в качестве судьи чемпионата России в 2010 году. В ноябре 2019 года он был отстранен от судейства за ошибки в матчах 15-го и 16-го туров первенства страны «Зенит» — ЦСКА (1:1) и «Оренбург» — «Уфа» (0:0) соответственно.

Ранее московские «Спартак», ЦСКА, а также «Ростов» поддержали решения Хачатурянца.