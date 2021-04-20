Один из английских клубов может выйти из Суперлиги

Один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) может покинуть Суперлигу, сообщает The Times.

По информации издания, руководство команды, название которого не уточняется, удивлено негативной реакцией болельщиков на создание нового турнира. Некоторые из функционеров клуба считают, что не стоит идти против собственных фанатов.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее сообщалось, что капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вступил в конфликт с вице-президентом клуба Эдом Вудвардом во время встречи игроков с руководством.