Уткину интересно узнать мнение «Зенита» на отстранение от судейства Вилкова

Журналист Василий Уткин отреагировал на пожизненное отстранение от судейства футбольного арбитра Михаила Вилкова.

Напомним, такое решение принял глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

«Неужели никто не выскажет несогласия с решением о дисквалификации Вилкова? Событие экстраординарное. Очень любопытно было бы узнать на этот счет позицию «Зенита». Какой бы она ни была», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Последним матчем Вилкова в Российской премьер-лиге (РПЛ) стала встреча 26-го тура между московским «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). После игры судья подвергся критике за спорные решения.

Напомним, Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Вилков имеет региональную категорию. Являлся арбитром Международной федерацией футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч Кубка России «Локомотив» – ЦСКА.