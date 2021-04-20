Все ассоциации-члены УЕФА осудили создание Суперлиги

Все 55 ассоциаций-членов Европейского футбольного союза (УЕФА) осудили создание Суперлиги, передает сайт организации.

«Конгресс УЕФА твердо убежден в том, что закрытая «Суперлига» противоречит самой идее европейскости — идее единства, открытости, взаимопомощи и главенства спортивных ценностей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что клубы-заговорщики откровенно не видят, что своего сегодняшнего статуса они достигли не в изоляции, но в рамках динамичной европейской системы, в которой большие, средние и малые клубы внесли общий вклад в успехи и неудачи каждого.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Ранее капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вступил в конфликт с вице-президентом клуба Эдом Вудвардом во время встречи игроков с руководством.