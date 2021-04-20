14 клубов АПЛ выступили против создания Суперлиги

14 клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выступили против создания Суперлиги, передает сайт турнира.

«Присутствовавшие на встрече 14 клубов решительно отвергли планы проведения турнира. Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать развитию этой идеи», — говорится в заявлении.

Также лига поблагодарила болельщиков и все заинтересованные стороны за поддержку, оказанную на этой неделе.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА не исключит участников Суперлиги из нынешнего розыгрыша еврокубков.