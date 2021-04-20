Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует увеличить бюджет Лиги чемпионов до €7 млрд в год, сообщает RMC Sport.

Отмечается, что текущий бюджет турнира составляет € 4,5 млрд. В Лигу чемпионов планируется пригласить команды, которые отказались вступать в Суперлигу.

Этот проект обсуждается уже несколько недель.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее сообщалось о том, что президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что его клуб не будет участвовать в Суперлиге.