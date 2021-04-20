Клубы АПЛ могут отказаться от участия в Суперлиге

Английский «Ливерпуль» может отказаться от участия в Суперлиге, передает Bild.

На это повлияла критика со стороны фанатов «красных». Также Суперлигу раскритиковал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Стоит отметить, что издание The Guardian рассказало, что «Челси» и «Манчестер Сити» пока колеблются в вопросе вступления в новый турнир.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Ранее актер Михаил Боярский высказался о возможном приглашении петербургского «Зенита» в Суперлигу.