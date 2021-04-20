Исполнительный директор «Милана»: Суперлига захватит воображение миллиардов фанатов

Исполнительный директор итальянского «Милана» Иван Газидис считает, что Суперлига будет интересна миллиардам фанатов по всему миру, передает Goal.com.

«Мы уверены, что этот новый турнир захватит воображение миллиардов футбольных фанатов по всему миру. Суперлига обеспечит поддержку всей футбольной пирамиды за счет больших финансовых вливаний», — сказал Газидис.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Ранее главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби заявил, что он готов бойкотировать матч против «Милана».