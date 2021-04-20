Тренер «Ювентуса» Пирло поддержал идею Суперлиги

Тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло поддержал идею Суперлиги, передает Sky Sport Italia.

«Суперлигу оценивают по-разному, но не мне о ней говорить. Мы уверены в будущем. У «Ювентуса» есть современный президент, который умеет давать объяснения по поводу таких вещей», — сказал Пирло.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Ранее главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби заявил, что он готов бойкотировать матч против «Милана».