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Спортивные новости

Федун назвал плюс от создания Суперлиги для российских клубов

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Наставник московского «Спартака» Леонид Федун назвал плюс от создания Суперлиги для российских клубов, передает РБК.

«Для России это хорошо. Расширится наше представительство в другой Лиги чемпионов, а она будет более успешным проектом, чем та лига, которая создается», — сказал Федун.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее итальянская «Рома» выступила с резкой критикой Суперлиги.

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