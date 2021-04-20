Глава судейского комитета РФС порассуждал о назначении иностранных арбитров на матчи РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц порассуждал о назначении иностранных арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Это тупиковая история. Это будет означать, что мы своих арбитров никогда не вырастим. Иностранцам нужно платить большие деньги. Хорошие судьи за маленькие деньги не приедут», — сказал Хачатурянц.

Напомним, после матча между московским «Локомотивом» и «Ростовом» был отстранен от работы главный арбитр встречи Михаил Вилков.

Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Вилков имеет региональную категорию. Являлся арбитром Международной федерацией футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поддержал Хачатурянца.