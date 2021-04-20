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Спортивные новости

Все 12 команд Суперлиги намерены обсудить расформирование проекта

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Все 12 команд Суперлиги намерены обсудить расформирование проекта, передает talkSPORT в Twitter.

Отмечается, что руководители команд готовы встретиться уже 20 апреля.

Напомним, стало известно о том, что английские «Манчестер Сити» и «Челси» готовы выйти из нового турнира. Фанаты «синих» не пускали футболистов на стадион, протестуя против Суперлиги.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее актер Михаил Боярский высказался о возможном приглашении петербургского «Зенита» в Суперлигу.

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