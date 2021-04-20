Фанаты «Челси» ликуют после новости о выходе клуба из Суперлиги

Фанаты лондонского «Челси» устроили празднование после новости о том, что «синие» готовят документы о выходе из Суперлиги.

Напомним, фанаты лондонской команды отказались пускать на стадион автобус с игроками, которые сегодня сыграют в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брайтона».

Также сообщалось, что «Манчестер Сити» готов покинуть новый турнир.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун назвал плюс от создания Суперлиги для российских клубов.